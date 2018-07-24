Son Dakika! CHP'li Yaşar Tüzün'den Kurultay Açıklaması: Yeterli Sayıda İmza Toplandı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, geçen hafta pazartesi günü başlattıkları imza verme süreciyle ilgili açıklama yaptı.

"MYK ÜYELERİMİZ İMZALARI GÖREBİLİR"

"Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz "yarın saat 11.00'e kadar" değil istediği saatte imzaları görebilir."

CHP Tüzüğü'ne göre imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor.

"YENİ SÜREÇTE PARTİDE CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAKTIR"

Partide değişim yaşanacağının sinyallerini veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır. Biz partiyi Türkiye'nin bütün coğrafyasında konuşulur hale getirdik. Partiyi dar alanlarda tartışmanın ötesinde çok daha geniş alanlarda tartışılmasını sağladık. Bu ülkede demokrasinin gelmesi için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla değişim olacaktır, hiç kimse bundan endişe duymasın." ifadelerini kullandı.