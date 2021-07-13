Son dakika... CHP'li Yalım: "Kazakistan'ın yaptığı haksız uygulama nedeniyle ihracatımıza ket vuruluyor"

Edinilen son dakika gelişmesine göre CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Şu an maalesef Kazakistan'ın yapmış olduğu haksız uygulama sebebiyle ihracatımıza ket vuruluyor.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Şu an maalesef Kazakistan'ın yapmış olduğu haksız uygulama sebebiyle ihracatımıza ket vuruluyor." dedi.

Yalım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Ekonomi Masası olarak geçen hafta gerçekleştirdikleri Karadeniz Bölgesi ziyaretlerinde, çok sayıda uluslararası nakliye firması yetkilisinin, yaşadıkları sorunlardan bahsettiğini söyledi.

"Şu an maalesef Kazakistan'ın yapmış olduğu haksız uygulama sebebiyle ihracatımıza ket vuruluyor." diyen Yalım, araçlara geçiş belgeleri verilmemesi nedeniyle ihracatın ya çok geç yapıldığını ya da hiç yapılamadığını ifade etti.

Çift taraflı ve tek taraflı dozvola transit geçiş belgesi örneklerini gazetecilere göstererek yaşanan sorunları anlatan Yalım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığını acilen göreve çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay