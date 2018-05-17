CHP'li Vekiller Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğu Trafik Kazası Geçirdi
Bolu'da trafik kazası yapan CHP'li vekiller Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu hastaneye kaldırıldı. İki vekilin de hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Ankara'dan bölgelerine giden Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Bolu'da kaza yaptı.
ARAÇ YAĞMUR NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKTI
Milletvekilleri Gaytancıoğlu ile Gündoğdu'nun içinde bulunduğu, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 39 BH 312 plakalı otomobil Asım Çavuşoğlu viyadüğü mevkisinde, yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
DURUMLARI İYİ
Kazada, hafif yaralanan Gaytancıoğlu ile Gündoğdu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.