CHP'li Vekiller Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğu Trafik Kazası Geçirdi

Ankara'dan bölgelerine giden Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Bolu'da kaza yaptı.

ARAÇ YAĞMUR NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKTI

Milletvekilleri Gaytancıoğlu ile Gündoğdu'nun içinde bulunduğu, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 39 BH 312 plakalı otomobil Asım Çavuşoğlu viyadüğü mevkisinde, yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu.

DURUMLARI İYİ

Kazada, hafif yaralanan Gaytancıoğlu ile Gündoğdu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.