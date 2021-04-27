Son dakika haber | CHP'li belediye başkan yardımcısına "eşe tehditten" uzaklaştırma kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | CHP'li belediye başkan yardımcısına "eşe tehditten" uzaklaştırma kararı

İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: CHP'li belediye başkan yardımcısına "eşe tehditten" uzaklaştırma kararı Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Ahmet Elman hakkında, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Elman'ın tehdit edildiği yönündeki şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı verildiği iddia edildi.

CHP'li belediye başkan yardımcısına "eşe tehditten" uzaklaştırma kararı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Ahmet Elman hakkında, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Elman'ın tehdit edildiği yönündeki şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı verildiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, CHP'li Başkan Yardımcısı Ahmet Elman, iddiaya göre boşanma sürecindeki eşi Hatice Elman, kendisine tehdit edip, hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü Ahmet Elman için uzaklaştırma talep etti.

Polis, Başkan Yardımcısı Elman'a uzaklaştırma kararını tebliğ ederken, nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Elman'ın üzerine kayıtlı av tüfeği ve ruhsatlı tabancası da emniyet güçlerince geçici süre ile muhafaza altına alındı.

Son dakika haber | CHP'li belediye başkan yardımcısına 'eşe tehditten' uzaklaştırma kararı
Son dakika haber | CHP'li belediye başkan yardımcısına 'eşe tehditten' uzaklaştırma kararı
Son dakika haber | CHP'li belediye başkan yardımcısına 'eşe tehditten' uzaklaştırma kararı
Son dakika haber | CHP'li belediye başkan yardımcısına 'eşe tehditten' uzaklaştırma kararı
Son dakika haber | CHP'li belediye başkan yardımcısına 'eşe tehditten' uzaklaştırma kararı
Son dakika haber | CHP'li belediye başkan yardımcısına 'eşe tehditten' uzaklaştırma kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS

MHP Başkanı Bahçeli'den Biden'ın adına yönelik sert tepki: Bayat bir tat vermiştir
MHP Başkanı Bahçeli'den Biden'ın adına yönelik sert tepki: Bayat bir tat vermiştir
CHP'den tam kapanma kararına tepki: İyi de ne yiyecek ne içecek bu insanlar?
CHP'den tam kapanma kararına tepki: İyi de ne yiyecek ne içecek bu insanlar?
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adını değiştirmek istiyorlar
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adını değiştirmek istiyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Özcan Deniz Ebru Gündeş Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | CHP'li belediye başkan yardımcısına "eşe tehditten" uzaklaştırma kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:34:04. #1.14#

title