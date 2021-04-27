Son dakika haber | CHP'li belediye başkan yardımcısına "eşe tehditten" uzaklaştırma kararı

Son dakika 3. sayfa haberi: CHP'li belediye başkan yardımcısına "eşe tehditten" uzaklaştırma kararı Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Ahmet Elman hakkında, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Elman'ın tehdit edildiği yönündeki şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı verildiği iddia edildi.

CHP'li belediye başkan yardımcısına "eşe tehditten" uzaklaştırma kararı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Ahmet Elman hakkında, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Elman'ın tehdit edildiği yönündeki şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı verildiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, CHP'li Başkan Yardımcısı Ahmet Elman, iddiaya göre boşanma sürecindeki eşi Hatice Elman, kendisine tehdit edip, hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü Ahmet Elman için uzaklaştırma talep etti.

Polis, Başkan Yardımcısı Elman'a uzaklaştırma kararını tebliğ ederken, nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Elman'ın üzerine kayıtlı av tüfeği ve ruhsatlı tabancası da emniyet güçlerince geçici süre ile muhafaza altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS