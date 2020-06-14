Son dakika! CHP'Lİ ADIGÜZEL MAHİR ÜNAL'A CEVAP VERDİ
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Son dakika! CHP'Lİ ADIGÜZEL MAHİR ÜNAL'A CEVAP VERDİ

Son dakika güncel haberine göre CHP'Lİ ADIGÜZEL MAHİR ÜNAL'A CEVAP VERDİ CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamalarıyla ilgili, 'CHP'nin kurumsal kimliğini hedef almaya başladılar ve gündemi bu şekilde meşgul ediyorlar" diyerek suç duyurusunda bulunacaklarını...

Son dakika! CHP'Lİ ADIGÜZEL MAHİR ÜNAL'A CEVAP VERDİ
14.06.2020 01:07 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:24


CHP'Lİ ADIGÜZEL MAHİR ÜNAL'A CEVAP VERDİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamalarıyla ilgili, 'CHP'nin kurumsal kimliğini hedef almaya başladılar ve gündemi bu şekilde meşgul ediyorlar" diyerek suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda konuşan Adıgüzel, Twitter'ın Türkiye'deki bazı sosyal medya hesaplarını kapatılmasıyla ilgili Ünal'ın iddialarına cevap verdi.
'SUNİ GÜNDEMLERLE GÜNDEMİ SAPTIRMAK AKP TAKTİĞİ HALİNE GELDİ"
Onursal Adıgüzel, 'Asılsız, sonradan üretildiği belli olan belgelerle CHP'nin kurumsal kimliğini hedef almaya başladılar ve gündemi bu şekilde meşgul ediyorlar. Vatandaşın asıl meselesiyle uğraşmak yerine başka suni gündemlerle gündemi saptırmak aslında AKP'nin bir taktiği haline geldi. Bu taktik artık Türkiye'de herkes tarafından çözülmüş durumda. Yeter ki ekonomik buhran, işsizlik, kaynamayan tencere, birikmiş faturalar konuşulmasın" dedi.
"CHP'NİN ÜYELERİNİ HEDEF ALMIŞTIR"
AK Parti'nin taktiğinin gündemi karşılıklı çatışmalara çevirmek ve CHP'yi hedef göstermek olduğunu öne süren Adıgüzel, 'Twitter 7 bin 340 hesabı kapattı. AK Parti'nin kimyasını bozmuş olmalı ki dünden beri AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, amatörce hazırlanmış, az çok internetle haşır-neşir olan herkesin kolaylıkla ayırt edebileceği bir görselle CHP'nin kurumsal kimliğini, CHP'nin üyelerini hedef almıştır. Günümüzün teknolojik gelişmeleriyle böyle sahte ve çeşitli araçları kullanarak üretilen görselleri her platforma bulmak çok kolay?" ifadelerini kullandı.
"PAZARTESİ DAVA AÇACAĞIZ"
Onursal Adıgüzel, Ünal'ın "itibar suikastı" meselesini gündeme getirerek CHP'yi, üretilmiş, gerçekle hiçbir alakası olmayan görsellerle hedef aldığını iddia ederek, "Biz CHP olarak itibar suikastı nedir bilmeyiz. Hiçbir zaman yapmadık, yapmayız. Ama kendileri bu işi çok iyi bilirler." ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, "chpnet.chp.org.net" sitesini üye ve gönüllülerin kullanabildiğini ve kullanıcıların T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapabildiğini, kamuya açık olduğunu, gizli bir oluşum olmadığını anlattı.
Adıgüzel, pazartesi günü açacakları davayla tüm belgeleri adaletle paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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