Son Dakika | CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı
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Son Dakika | CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı

Son Dakika | CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Antalya'da refüje ve ağaca çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Antalya'da refüje ve ağaca çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil refüj ve ağaca çarptı.

Kazada, araçtaki CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral ile arkadaşı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Demiral, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Başsağlığı mesajı yayınladılar

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Arı, paylaşımında, "Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral'ı trafik kazası nedeniyle kaybettik. Deniz kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve örgütümüze başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Esen ise "İçimizi yaktın Deniz. Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral, geçirdiği trafik kazası sonucu maalesef genç yaşta aramızdan ayrıldı. Mekanın cennet olsun kardeşim. Sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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