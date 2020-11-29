Son dakika: CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri: Kocaeli CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kocaeli CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Yıldızlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün tomografi çekimi ve kan tahlillerinin ardından yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.

Tedavi sürecinin evde devam edeceğini belirten Yıldızlı, "Tedavi sürecini sağlıklı bir şekilde atlatarak yeniden aranızda olmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay