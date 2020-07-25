Son dakika... CHP İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak girdiği seçimde Cumhuriyet Halk...
Son dakika haberleri... CHP İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak girdiği seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçildi.
25.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:56
CHP İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak girdiği seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçildi. - ANKARA
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Kaynak: İHA