CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti İttifak İçin Anlaştı!

Muhalefetteki 4 parti 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı aldı. İttifakta CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti yer alıyor. 4 parti de ittifak protokolü üzerinde anlaştı. İttifak Perşembe günü resmi olarak açıklanacak.

İTTİFAKIN İSMİNİ LİDERLER BELİRLEYECEK

İttifakın adıyla ilgili iki isim belirlendi. Bu isimler henüz kesin olmamakla birlikte isimleri liderler belirleyecek.

SADECE MİLLETVEKİLLERİNİ KAPSAYACAK

Öte yandan ittifakın Cumhurbaşkanlığı seçimini kapsamayacağı sadece milletvekilliği seçimleri için geçerli olacağı bilgisine ulaşıldı.