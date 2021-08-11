Son dakika... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van'da selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti Açıklaması

Son dakika habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz bölgesinde yaşanan sele ilişkin, "Karadeniz'de de sel felaketi oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz bölgesinde yaşanan sele ilişkin, "Karadeniz'de de sel felaketi oldu. Can kaybı da var. Ölene rahmet diliyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız, grup başkanvekilimiz orada. Oradaki sorunlar için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Kılıçdaroğlu, geçen hafta kentte etkili olan selden zarar gören Başkale ilçesine bağlı Esenamaç Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla görüşen, sorun ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, yetkililerden ve mahalle muhtarından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sel sularına kapılan ve baygın halde kurtarılan Kader Yurtseven'in ailesiyle de bir araya gelen Kılıçradoroğlu, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"Dertleri, sorunları aşmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz"

Kılıçdaroğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Esenyamaç Mahallesi'nde sel felaketinin yaşadığını anımsattı.

Mahalleye geldiklerinde AFAD'ın çadırlarını gördüklerini, orada da yetkililerin bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İlk müdahaleyi yapmışlar. Bazı yollar açılmış durumda. Muhtarımızın da ifade ettiği gibi Türkiye bir bütün olarak bütün sorunlara kilitleniyor. Vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşıyorsa bunu gidermek için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Bir taziye evi talebi var onu yapacağız. Üzerine cami yapılacaktı onu da yapacağız. Bu konuda söz verdik. Ayrıca kadın kardeşlerimiz evlerinde bir şey kalmadığını, selden büyük zarar gördüklerini ifade ettiler. Ben de muhtar arkadaşımıza 'Her bir evin ihtiyacı ne ise yatağından buzdolabına kadar ihtiyacı ne ise listesini yapın, il başkanımız burada kendisine teslim edin biz bütün bu ihtiyaçları karşılayacağız' dedim. Bu sözü verdik. Bunu yapacağız. Hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmesin. Esenyamaç da kuşkusuz görüyor. Kimse gerçekten kendisini Türkiye'de yalnız hissetmesin. Biz hep beraber ülkenin sorunlarına, vatandaşlarımızın dertlerine kilitlendik. Bu dertleri, sorunları aşmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

"Bütün ihtiyaçları karşılayacağız, o sözü de verdik"

Karadeniz bölgesinde yaşanan sele de değinen Kılıçdaroğlu, "Karadeniz'de de sel felaketi oldu. Can kaybı da var. Ölene rahmet diliyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız, grup başkanvekilimiz orada. Oradaki sorunlar için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Bütün sorunları el birliğiyle çözeceğiz. Kimse kendini yalnız hissetmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Van afet bölgesi ilan edilmeli midir?" sorusuna, "Van ile ilgili talepler var. Karadeniz'e, Rize'ye yapıldı, yangın olan bölgelerde de yapıldı. Afetin içeriğine, büyüklüğüne bakmak lazım. Buraya baktığınız zaman çok büyük bir afet yaşanmış. İnsanlar muhtarın uyarısı üzerine erken evlerini terk etmişler. Yoksa çok sayıda can kaybının da olacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla afet bölgesi ilan edilebilir. Ama bütün ihtiyaçları karşılayacağız, o sözü verdik. Sınır kapısının açılması isteniyor. Evet kapı açılmalı. Karşılıklı ilişkiler kurulmalı. Sınır kapısına gideceğiz. Van'ın sorunları var, ama sorunları çözecek irademiz, gücümüz de var." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, incelemelerinin ardından mahalleden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan