Son dakika: TBMM Başkanı Şentop, Konya'da düşen uçağın şehit olan pilotu için baş sağlığı diledi

Bir son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için baş sağlığı dileğinde bulundu.