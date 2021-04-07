Son dakika: TBMM Başkanı Şentop, Konya'da düşen uçağın şehit olan pilotu için baş sağlığı diledi
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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop, Konya'da düşen uçağın şehit olan pilotu için baş sağlığı diledi

Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Güncel
Son dakika: TBMM Başkanı Şentop, Konya'da düşen uçağın şehit olan pilotu için baş sağlığı diledi

Bir son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için baş sağlığı dileğinde bulundu.

Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için baş sağlığı dileğinde bulundu.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın şehit pilotuna Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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