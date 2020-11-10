Son dakika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ermenistan tarafından kamuoyuna açıklanan bildiri, bölgedeki ateşin düşmesine, savaşın sonlanmasına katkı verecektir.
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Son dakika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ermenistan tarafından kamuoyuna açıklanan bildiri, bölgedeki ateşin düşmesine, savaşın sonlanmasına katkı verecektir.

10.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:56
Son dakika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

Son dakika haber... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ermenistan tarafından kamuoyuna açıklanan bildiri, bölgedeki ateşin düşmesine, savaşın sonlanmasına katkı verecektir.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ermenistan tarafından kamuoyuna açıklanan bildiri, bölgedeki ateşin düşmesine, savaşın sonlanmasına katkı verecektir. Umarım böyle bir barış süreci tekrar gerçekleşmiş olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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