Son Dakika! CHP'de Belediye Başkan Adayları Belirlendi! İşte Kesinleşen İller

CHP'nin Parti Meclisi toplantısı bitti. 150 civarı aday basın toplantısıyla açıklanıyor. CHP'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Adayı Ahmet Akın oldu. Yalova, Burdur ve Giresun'da mevcut belediye başkanları da yeniden aday gösterildi.

CHP, BAZI BELEDİYELER İÇİN ADAYLARINI AÇIKLADI

CHP yerel seçim için bazı belediyeler için adaylarını açıkladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için Ahmet Akın aday gösterildi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu yeniden aday olacak.

ANKARA'DA DEVAM KARARI ALINDI

Ankara'da, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday gösterildi.

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