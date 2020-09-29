Son Dakika: Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

29.09.2020 02:29 | Son Güncelleme: 29.09.2020 02:32
Son Dakika: Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1719'a, Lübnan'da 351'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1719'a, Lübnan'da 351'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında 5 kişi daha yaşamını yitirdi ve 146 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1719'a, vaka sayısı da 51 bin 213'e çıktı.

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 102 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 35 bin 962'ye ulaştı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, 1018 yeni vaka tespit edildi ve 580 kişi iyileşti.

Son verilerle ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybı 351'e, vaka sayısı 37 bin 258'e yükselirken 16 bin 679 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Halil Sezai Çağla Şikel Songül Karlı Aleyna Tilki
Spor Tamer Tuna Eddie Newton Sergen Yalçın Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Asker İzmir Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 02:32:29. #1.15#
title