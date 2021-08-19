Son dakika: Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha'dan, ülkedeki orman yangınlarıyla ilgili "komplo" açıklaması
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Son dakika: Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha'dan, ülkedeki orman yangınlarıyla ilgili "komplo" açıklaması

Son dakika: Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha'dan, ülkedeki orman yangınlarıyla ilgili 'komplo' açıklaması
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şangariha, geçen günlerde yaşanan orman yangınlarının, ülkeye dönük komplonun küçük bir örneği olduğunu söyledi.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şangariha, geçen günlerde yaşanan orman yangınlarının, ülkeye dönük komplonun küçük bir örneği olduğunu söyledi.

Şangariha, Cezayir'de 18 kentte çıkan ve 69 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Savunma Bakanlığının Facebook sayfasında "20 Ağustos Milli Mücahit Günü" dolayısıyla yayımlanan mesajda Şangariha, "Geçen günlerde çıkan yangınlar, her zaman uyardığımız, arka planı ve boyutlarıyla erken fark ettiğimiz kapsamlı bir komplonun küçük bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Şangariha, Cezayir aleyhindeki tüm alçakça planları boşa çıkarmak için herkesi daha uyanık, temkinli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Genelkurmay Başkanı Şangariha, ne kadar çaba ve fedakarlık gerektirirse gerektirsin, ülkeye yönelik tüm planları boşa çıkarmaya kararlı olduklarını ve bu zorlu süreçte her türlü dayanışmayı gösteren Cezayir halkına güvendiklerini vurguladı.

Cezayir, son günlerde özellikle ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunda yoğunlaşan dağlık bölgede çıkan orman yangınlarıyla mücadele etmişti. Ülkede 18 kentte çıkan orman yangınında 28'i asker, 41'i sivil olmak üzere 69 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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Son dakika: Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha'dan, ülkedeki orman yangınlarıyla ilgili "komplo" açıklaması - Haberler
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