Son dakika! Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, ABD'li mevkidaşıyla Tunus ve Libya'daki durumu görüştü
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Son dakika! Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, ABD'li mevkidaşıyla Tunus ve Libya'daki durumu görüştü

Son dakika! Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, ABD'li mevkidaşıyla Tunus ve Libya'daki durumu görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tunus ve Libya'daki durumun yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tunus ve Libya'daki durumun yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirdi.

Bakan Lamamra, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştüğünü ifade etti.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin değerlendirildiğini belirten Lamamra, Tunus ve Libya'daki durumun yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldıklarını kaydetti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, geçen hafta Tunus, Etiyopya, Sudan ve Mısır'ı kapsayan bir Afrika turuna çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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