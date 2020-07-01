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Son Dakika: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 5 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşacak

Son dakika haberi... Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 5 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Son Dakika: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 5 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşacak
01.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:16

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 5 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 118 bin 363 ton kapasiteli geminin, 5 Temmuz'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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