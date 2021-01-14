Son dakika! Cezayir'de sivil aracın geçişi sırasında mayın patladı: 5 ölü, 3 yaralı
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Son dakika! Cezayir'de sivil aracın geçişi sırasında mayın patladı: 5 ölü, 3 yaralı

14.01.2021 23:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:54
Son dakika! Cezayir'de sivil aracın geçişi sırasında mayın patladı: 5 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberler: Cezayir'in Tunus sınırındaki Tebse ilinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Cezayir'in Tunus sınırındaki Tebse ilinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tebse ilinde daha önce yola yerleştirilen mayın, bir sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.

Patlama sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye ordu güçleri konuşlandırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Cezayir ile Tunus arasındaki sınır bölgeleri uzun yıllardır terör örgütü El Kaide'ye bağlı grupların saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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