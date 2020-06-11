Son dakika... Cezayir'de Maske ve Koruyucu Giysi Üretimine TİKA Desteği
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Son dakika... Cezayir'de Maske ve Koruyucu Giysi Üretimine TİKA Desteği

Son dakika güncel haberi: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle Cezayir Mesleki Eğitim Bakanlığı'na ait atölyelerde 100 bin cerrahi maske ve 2 bin 500 koruyucu giysi üretilecek.

Son dakika... Cezayir'de Maske ve Koruyucu Giysi Üretimine TİKA Desteği
11.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:41

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle Cezayir Mesleki Eğitim Bakanlığı'na ait atölyelerde 100 bin cerrahi maske ve 2 bin 500 koruyucu giysi üretilecek.

Maske ve giysiler, Cezayir Valiliği Mesleki Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda farklı bölgelerdeki atölyelerde üretilecek. TİKA tarafından temin edilen kumaş ve diğer üretim malzemeleri ile üretilecek olan ürünler öncelikli olarak risk grubundaki kamu çalışanlarına dağıtılacak.

Teslim esnasında konuşan Müsteşar Ahmed Bafou yaşanmakta olan korona virüs salgını sürecinde TİKA'nın bu desteğinin salgına karşı verilen mücadeleye önemli bir katkı sağlayacağını ifade ederek, Türkiye'nin mesleki eğitim alanındaki tecrübesini Cezayir'e aktarmak istediklerini, bu faaliyetin iki kurum arasındaki işbirliği için bir başlangıç olması açısından da anlamlı olduğunu belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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