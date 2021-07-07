Son dakika: Cezayir'de Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümet kuruldu

Bir son dakika haberine göre Cezayir'de 12 Haziran'da düzenlenen erken seçimler sonrasında Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümetin kurulduğu açıklandı.