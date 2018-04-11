Son Dakika! Cezayir'de Düşen Askeri Uçaktaki Bilanço Netleşti: 257 Ölü

Cezayir'e ait bir askeri uçağın Boufarik'taki askeri üs yakınlarında düştüğü, kazada 257 kişinin öldüğü açıklandı.

Askeri uçağın başkent Cezayir'e 30 km uzaklıktaki Blida bölgesinde bulunan Boufarik kasabasındaki askeri üs yakınlarındaki tarım arazisine düştüğü açıklandı.

Ülkenin güneybatısındaki Bechar'a gitmeye hazırlanan Sovyet yapımı 'Ilyushin-76' model uçağın kalkıştan birkaç dakika sonra yere çakıldığı belirtildi.

SON AÇIKLAMADA "257" DENİLDİ

Cezayir devlet radyosu ilk olarak ilk kazada 100'den fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

Ancak uluslararası medyanın son duyurduğu bilgilere göre uçaktaki 257 yolcu hayatını kaybetti.

BATI SAHRA'NIN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN MÜCADELE EDEN HAREKATTA 26 KİŞİ DE UÇAKTAYDI

Cezayir'deki iktidar partisi, Fas'a bağlı Batı Sahra'nın bağımsızlığı için mücadele eden Polisario hareketinden 26 kişinin de uçakta olduğunu duyurdu.

Uçaktakilerin çoğunun ordu personeli olduğu belirtiliyor. Daha önce bazı yayın kuruluşları 200 kişinin öldüğünü öne sürmüştü.

KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Cezayir Savunma Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.