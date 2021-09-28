Son dakika! Cezayir Cumhurbaşkanı, ülkede 75 milyar dolarlık kayıt dışı servet bulunduğunu belirtti - Haberler
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Son dakika! Cezayir Cumhurbaşkanı, ülkede 75 milyar dolarlık kayıt dışı servet bulunduğunu belirtti

AA / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel
Son dakika! Cezayir Cumhurbaşkanı, ülkede 75 milyar dolarlık kayıt dışı servet bulunduğunu belirtti

Son dakika habere göre Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkede tahminen 10 trilyon Cezayir dinarı (yaklaşık 75 milyar dolar) değerinde bir kayıt dışı servetin bulunduğunu bildirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkede tahminen 10 trilyon Cezayir dinarı (yaklaşık 75 milyar Dolar ) değerinde bir kayıt dışı servetin bulunduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığına bağlı Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerinin göreve başlama törenine katılan Tebbun, ülkedeki kayıt dışı ekonomi hacmine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tebbun, "Büyük bir servetin varlığını kimse inkar etmiyor. Tahminlerimize göre 75 milyar dolar değerinde yani yaklaşık 10 trilyon dinarlık bir kayıt dışı ekonomi söz konusu." diye konuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika yönetiminin ekonomi politikalarını eleştiren Tebbun, "Cezayir son 20 yılda akıl dışı ekonomik politikalara maruz kaldı." dedi.

Tebbun, dış borçlanmaya gitmeyeceklerine dikkati çekerek "Gerekirse iç borçlanmaya gideceğiz." ifadesini kullandı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ülke ekonomisine yönelik olumsuz etkisine işaret eden Tebbun, önceki senelerde 60 milyar dolar olan ülkenin petrol gelirlerinin bu yıl 31 milyar dolara gerilediğini vurguladı.

AA / Çağrı Koşak - Son Dakika Haberleri
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