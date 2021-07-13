Son dakika! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Nijer ile sınır kapısının yeniden açılacağını duyurdu
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Son dakika! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Nijer ile sınır kapısının yeniden açılacağını duyurdu

Son dakika! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Nijer ile sınır kapısının yeniden açılacağını duyurdu
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, "çalışma ve dostluk" ziyareti kapsamında başkent Cezayir'e gelen Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile görüşme gerçekleştirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, "çalışma ve dostluk" ziyareti kapsamında başkent Cezayir'e gelen Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Tebbun, iki ülke arasındaki sınır kapısının yakında yeniden açılacağını söyledi.

Cezayir ve Nijer arasında başlatılan ikili görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini belirten Tebbun, kardeş ülke olarak nitelendirdiği Nijer ile sulama, petrol ve sınır konularında iş birliği yapılması noktasında anlaşmaya varıldığını kaydetti.

İki ülke arasında sınır kapısının yeniden açılması hususuna değinen Tebbun, kararın, "Cezayir ürünlerinin Nijer'e ihraç edilmesi ve Nijer ürünlerinin de Cezayir'e ithal edilmesinin yolunu açacağını" belirtti.

Nijer'den gelen işçilerin her alanda çalışabilmesi noktasında tam bir mutabakat içerisinde olunduğunu kaydeden Tebbun, güvenlik iş birliği alanında da tarafların aynı görüşte olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan görüşmeyle ilgili Nijer Cumhurbaşkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum dün "çalışma ve dostluk" ziyareti kapsamında başkent Cezayir'e gelmişti.

Cezayir, Libya'da 2011 yılında Muammer Kaddafi rejiminin devrilmesi ve 2013 yılında Mali'nin Kuzey bölgelerinde patlak veren isyan hareketlerinin ardından bölgede oluşan güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek, silah kaçakçılığı ve terörist geçişlerini önlemek amacıyla Libya, Mali ve Nijer ile kara sınırlarını kapatma kararı almıştı.

Cezayir ve Nijer arasındaki Ayn Kazzam Sınır Kapısı 2013 yılında güvenlik nedeniyle kapatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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