Son dakika: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, iki aydır Kovid-19 tedavisi gördüğü Almanya'dan döndü
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Son dakika: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, iki aydır Kovid-19 tedavisi gördüğü Almanya'dan döndü

29.12.2020 23:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 23:45
Son dakika: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, iki aydır Kovid-19 tedavisi gördüğü Almanya'dan döndü

Son dakika haberine göre Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, iki aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Almanya'dan ülkesine döndü.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, iki aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Almanya'dan ülkesine döndü.

Devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, Cezayir Uluslararası Havalimanı'nda üst düzey sivil ve askeri yetkililer tarafından karşılandı.

Tebbun, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkeden uzak kalmanın özellikle sorumluluk makamındaki kişiler için zor olduğunu belirterek, "Yeni yılın bu yıldan daha iyi ve tüm halkımız için mutlulukla dolu olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 tedavisi için 28 Ekim'de Almanya'ya gitmişti.

Tebbun, 13 Aralık'ta Kovid-19'u yendiğini duyurmuş ve doktorların tavsiye ettiği bir iyileşme döneminde olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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