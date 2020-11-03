Son dakika: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune korona virüse yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune korona virüse yakalandı

03.11.2020 20:03 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:07
Son dakika: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune korona virüse yakalandı

Son dakika haberine göre Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'un yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'un yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'un yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu. Açıklamada, Tebboune'un Almanya'da bir hastanede tedavi görmeye devam ettiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Tebboune, 24 Ekim'de Covid-19 nedeniyle evinde girdiği karantinanın ardından 27 Ekim'de doktorların tavsiyesi üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı. 75 yaşındaki Tebboune'un korona virüs testinin pozitif çıkıp çıkmadığı belirtilmezken, bazı Cumhurbaşkanlığı yetkililerinde Covid-19 tespit edilmesi üzerine evinde karantinaya girdiği belirtilmişti. Tebboune, 28 Ekim'de ise doktorların tavsiyesi üzerine bulunduğu hastaneden sağlık kontrolü için Almanya'ya götürülmüştü. - CEZAYİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: CHP Bursa Milletvekili Özkan, korona virüse yakalandı
Son dakika: CHP Bursa Milletvekili Özkan, korona virüse yakalandı
Polonya Devlet Başkanı Duda korona virüse yakalandı
Polonya Devlet Başkanı Duda korona virüse yakalandı
Kırklareli'de korona virüse karşı yeni tedbirler alındı
Kırklareli'de korona virüse karşı yeni tedbirler alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Deniz Seki Türkan Şoray Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Adem Ljajic Gökhan Gönül Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune korona virüse yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 20:07:41. #1.15#
title