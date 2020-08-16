Son dakika! Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
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Son dakika! Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü

Son dakika gelişmesine göre Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldüARTVİN'de cezaevi firarisi Çetin U. (44), Türkiye- Gürcistan sınırında ölü bulundu.

16.08.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:11

Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü

ARTVİN'de cezaevi firarisi Çetin U. (44), Türkiye- Gürcistan sınırında ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Çetin U.?nun hipotermiye bağlı donarak öldüğü tespit edildi.

Borçka ilçesine bağlı hudut köyü olan Muratlı köyü kırsalında dün ceset olduğunu görenler, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hareket geçen jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri, akşam saatlerinde hudut köyüne gelip, incemele başlattı. Ekipler, sınırın sıfır noktasında bulunan cesedin, cezaevinden kaçan Çetin U.?ya ait olduğunu tespit etti. Helikopterin ulaşım sağlayamadığı bölgede ekipler, 8 saat süren operasyonun ardından cesedi sedyeyle dağ yoluna indirdi. Çetin U.?nun ilk belirlemelere göre hipotermiye bağlı donarak öldüğü belirlendi.

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Son dakika! Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü

Kaynak: DHA

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