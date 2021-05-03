Son dakika: Ceza yiyen karı-koca polise bağırarak, bela okudu

Son dakika haberler: Ceza yiyen karı-koca polise bağırarak, bela okudu -Kasaptan almak istedikleri et pahalıya patladı Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen aracıyla şehir merkezine inen iki kişi, polis denetimine takıldı.

Ceza yiyen karı-koca polise bağırarak, bela okudu

-Kasaptan almak istedikleri et pahalıya patladı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen aracıyla şehir merkezine inen iki kişi, polis denetimine takıldı. Ekiplere güçlük çıkartan ve izin belgeleri bulunmayan karı koca, hem cezayı yedi hem de polislere bağırdı.

Olay, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde meydana geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde araçlarıyla dışarı çıkış izin belgeleri bulunmayan iki kişi, kasaptan et almak isterken polis denetimine takıldı. İzin belgesi olmadan araçları ile dışarı çıkmaları yasak olması nedeniyle polis ekiplerine güçlük çıkartan S. Y ile M. Y., polis ekiplerince İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yürüyerek emniyet binasına götürülen şahıslar, polis ekiplerine bağırdı. Kasaptan et alan M.Y. isimli kadın, kendilerini götüren polis ekiplerine, "Doktora gidiyoruz. Oruçlusun, nasıl işlem yapıyorsun? Siz nasıl insanlarsınız? Allah belanızı versin" şeklinde sözler kullandı. Kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kendilerine idari para cezası kesilen S.Y. ile M.Y., yaklaşık iki saat süren işlemlerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN