Son dakika... Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yıl içerisinde yapılacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın, yıl içerisinde yapılacağını duyurdu.