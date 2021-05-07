Son dakika... Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yıl içerisinde yapılacak
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Son dakika... Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yıl içerisinde yapılacak

Son dakika... Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yıl içerisinde yapılacak
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın, yıl içerisinde yapılacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın, yıl içerisinde yapılacağını duyurdu.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ceza ve Tevkifevleri personelimizin yakından takip ettiği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nı bu yıl içerisinde yapacağız. İlana kısa süre içinde çıkılacak. Sınava girecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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