Son dakika! Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü, motosikletini yaktı (2)

Son dakika haberleri: MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTIEskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı trafik kontrolünde Oğuzhan T.'nin ateşe vererek yaktığı motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı trafik kontrolünde Oğuzhan T.'nin ateşe vererek yaktığı motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince yapılan incelemede motosikletin bir süre önce Bilecik'ten çalındığı anlaşılırken, Oğuzhan T.'nın aracı çalıntı olduğunun tespit edilmemesi için yaktığı anlaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı