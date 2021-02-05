Son dakika: Ceylan hemşireyi bıçaklayan eski sevgiliye 14 yıl hapis cezası

BEŞİKTAŞ'ta hemşire Ceylan G'nin önünü keserek elinden ve boynundan bıçakladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski sevgilisi Nazir Ilgın hakkındaki karar belli oldu. Son savunmasında, "Şiddete eğilimli değilim. Uzlaşmak istiyorum, yaralama suçundan cezalandırılmayı talep ediyorum" diyen sanık Nazir Ilgın, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Önceki celse mahkemeye ulaşan adli tıp raporunda Ceylan G'nin bazı el parmaklarında işlev kaybı olduğu belirtiliyordu.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazir Ilgın getirildi. Olaydan sonra Adana'daki ailesinin yanına yerleşen ve tedavisi nedeniyle mesleğine de dönemediği öğrenilen müşteki Ceylan G.'yi ise avukatı Çağrı Kılın temsil etti. Savcının mütalaasını kabul etmediğini belirten sanık Nazir Ilgın son savunmasında, "Tasarlayarak herhangi bir eylemde bulunmadım. O gün beni oraya Ceylan çağırdı. Hatta eve davet etti. Böyle bir niyetim olsaydı evde bunu gerçekleştirirdim. Olaydan önce beni aşağıladı. Bana sinkaflı sözlerle hakaret etti. Yeni erkek arkadaşının kendisine benim alamadığım elbiseyi aldığını söyledi. Ben de bu nedenle gözümü kapatıp elbiseye zarar vermek istedim. Ancak yaralandı. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Ben şiddete eğilimli bir kişi değilim. Daha önce böyle bir olaya karışmadım. Şikayetçiyle uzlaşmak ve zararını karşılamak istiyorum. Yaralama suçundan cezalandırılmayı talep ediyorum" dedi. Sanık Ilgın son sözünde ise "Olaydan dolayı çok pişmanım. Tutuklu olmaktan dolayı ekonomik olarak da çok mağdur oldum. Son işyerim kapanmak üzere tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Sanık avukatları da müvekkillerinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını gerektiğini ileri sürdüler.

"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEK İSTEMİŞTİR"

Şikayetçi Ceylan G'nin avukatı ise Çağrı Kılın, "Sanık eylemini tasarlayarak gerçekleştirmiştir. Sanık canavarca hisle şikayetçiyi öldürmek istemiştir. Sanığın bu suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

14 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIMahkeme heyeti, sanık Nazir Ilgın'ı şikayetçi Ceylan G'ye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

SERBEST KALINCA BIÇAKLA SALDIRMIŞTIBeşiktaş'ta eski sevgilisi Ceylan G.(29)'ye 6 Haziran 2020'de şiddet uygulayan Nazir Ilgın (25), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Nazir Ilgın, serbest bırakılmasının ardından 8 Haziran 2020'de akşam saat 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta eski sevgilisi Ceylan G.'nin önünü kesip darp etmişti. Sanık Nazir Ilgın, Ceylan G'yi elinden ve boynundan bıçakla yaraladıktan sonra polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazir Ilgın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sanık Nazir Ilgın hakkında, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Bir önceki celse mütalaasını açıklayan savcı da sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Sanık Nazir Ilgın ise "Olay aniden gelişti. Ben elbisesine zarar vermek için anlık bir sinirle eylemi gerçekleştirdim" demişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı