Son dakika... Ceylan hemşirenin bıçaklanmasına ilişkin davada sanığa 14 yıl hapis cezası

Beşiktaş'ta eski kız arkadaşı hemşire Ceylan G.'yi tehdit edip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Nazir Ilgın'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nazir Ilgın ve avukatları ile müdahil Ceylan G.'nin avukatları katıldı.

Müdahil avukatı Çağrı Kılın, sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğini ve canavarca hisle müvekkilini öldürmek istediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ilgın, mütalaayı kabul etmediğini ve tasarlayarak herhangi bir eylemde bulunmadığını savunarak, "Öldürme kastıyla hareket etmedim. Şiddete eğilimli bir kişi değilim. 'Yaralama' suçundan cezalandırılmak istiyorum." dedi.

Sanığın avukatlarından Engin Siluşu, müvekkilinin yaralama kastıyla hareket ettiğini ve eylemi tahrik altında gerçekleştirdiğini belirterek, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Ceylan G.'nin boynundaki kesilerin derin nitelikte olmadığı ve yüzeysel kesiler olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Sanığın diğer avukatı Yılmaz Aboşoğlu ise müvekkilinin Ceylan G.'den daha iri yapılı olduğunu dile getirerek, "Müvekkil öldürme kastıyla hareket etse bunu gerçekleştirebilecek imkana sahipti. Sanık bu eylemi, Ceylan G'nin tahriki nedeniyle gerçekleştirmiştir. Müvekkilin kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Davanın sona ereceği bildirilerek son sözü sorulan sanık Ilgın, "Çok pişmanım. Ekonomik olarak da çok mağdur oldum. Son işyerim de kapanmak üzere. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ilgın'ı, müdahil Ceylan G.'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" eyleminden 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık hakkında devam eden soruşturma ve davalar nedeniyle suça eğilimli kişiliği nedeniyle takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmeden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olayın geçmişi

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran 2020'de Ceylan G'nin (29) eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın'dan (25) şiddet gördüğü yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlatmıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ilgın, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ceylan G, 8 Haziran'da saat 21.45 sıralarında, Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta Ilgın tarafından önü kesilerek darbedilip elinden ve boynundan bıçakla yaralanmıştı. Ilgın ise olay yerinde suç aleti bıçakla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma neticesinde Ilgın hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Ilgın'ın, Ceylan G'yi 8 Haziran'da bıçakla yaralamasına ilişkin hazırlanan iddianamede "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Nazir Ilgın hakkında hazırlanan diğer iddianamede ise Ceylan G'ye yönelik eyleminden dolayı "tehdit, gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama ve hakaret" suçlarından 3 yıl 4 aydan 9 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Nazir Ilgın hakkında bu suçlardan açılan dava ise İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar