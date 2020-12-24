Son dakika... Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar rüşvet operasyonunda tutuklandı
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Son dakika... Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar rüşvet operasyonunda tutuklandı

24.12.2020 04:55 | Son Güncelleme: 24.12.2020 05:00

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar rüşvet operasyonunda tutuklandı Ceyhan'daki rüşvet operasyonunda 5 kişi tutuklandı Adana'nın Ceyhan Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonunda eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken 4 kişi adli kontrol...

Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar rüşvet operasyonunda tutuklandı

Ceyhan'daki rüşvet operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonunda eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçe Belediyesi'nde "usulsüzlük yapılarak, kaçak yapılarak göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 17 kişiden aralarında görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

5 Şubat'tan bu yana takip edilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan 17 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 6 kişi savcılıktan serbest bırakıldı.

Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı

Ceyhan ilçesi nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan, eski Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya D., Belediye Personeli Şevket A., Müteahhit Murat İ., Şeref C. tutuklanırken Ceyhan Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Selahattin G.'de ev hapsi cezasına çarptırıldı. Mahkemeye sevk edilen 4 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ceyhan Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Selahattin G.," Biz devlet terbiyesini çok iyi bilen insanlarız, sabırla bekleyeceğiz. Özellikle şunu söyleyeyim, Ceyhan halkı da burada bizi sahiplenmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Allah izin verirse ilk mahkemede bizim ev hapsimiz de biter. Üstüne basa basa söylüyorum burada kesinlikle örgüt yok." dedi.

Son dakika... Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar rüşvet operasyonunda tutuklandı
Son dakika... Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar rüşvet operasyonunda tutuklandı
Son dakika... Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar rüşvet operasyonunda tutuklandı
Son dakika... Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar rüşvet operasyonunda tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NERİMAN ÇELEBİ

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