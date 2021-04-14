Son dakika! Ceyhan'da PKK/KCK operasyonu
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Son dakika! Ceyhan'da PKK/KCK operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Ceyhan'da PKK/KCK operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik şafak vakti operasyonu düzenlendi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik şafak vakti operasyonu düzenlendi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı, terör örgütünün talimatları doğrultusunda yasa dışı sokak eylemlerine karıştığı kameralarla tespit edilen şüphelilerin yakalanmaları amacıyla operasyon düzenledi. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda M. K, Ü.M, K. E, M.Y. Ç, İ. B, M.D, M. D, Ö. Ç, C.B, H.G isimli şahıslardan 10'u yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan arama çalışmalarında 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyaller elde edildi.

Zanlıların sorgularının devam ettiği bildirildi. - ADANA

Son dakika! Ceyhan'da PKK/KCK operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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