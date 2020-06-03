Son Dakika: Ceyhan'da 2 kişiyi yaralayan 3 kişi yakalandı
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Son Dakika: Ceyhan'da 2 kişiyi yaralayan 3 kişi yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 kişiyi silahlı yaraladığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika: Ceyhan'da 2 kişiyi yaralayan 3 kişi yakalandı
03.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:46

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 kişiyi silahlı yaraladığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarınde meydana gelen olayda,

İ. B. (21) ve G.S. (25) adlı 2 kişi tabancayla ayaklarından vuruldu. Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için Küçükmangıt Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 29 adet 9 mm çapında dolu fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, bu tüfeklere ait 8 adet av tüfeği fişeği, kağıda sarılı tek kullanımlık sentetik uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Silahla yaralama olayında kullanılan araca ait sökülmüş ön ve arka plakalar ile olayda kullanılan araç de ele geçirildi.

Evde bulunan 3 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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