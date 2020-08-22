Son dakika! Ceyda Yüksel'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Ceyda Yüksel'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde ölü bulunan ve vücudunda cam kesikleri olduğu belirlenen Ceyda Yüksel'in ölümüyle ilgili olay yeri inceleme tutanağında, evde herhangi bir kavganın olmadığı, masada bulunan şişelerin devrilmediği yer alırken, ölü muayene tutanağında ise genç kızın vücudunda...

Son dakika! Ceyda Yüksel'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı
22.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:30

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde ölü bulunan ve vücudunda cam kesikleri olduğu belirlenen Ceyda Yüksel'in ölümüyle ilgili olay yeri inceleme tutanağında, evde herhangi bir kavganın olmadığı, masada bulunan şişelerin devrilmediği yer alırken, ölü muayene tutanağında ise genç kızın vücudunda yer alan cam kesiklerinin tek bir noktada toplandığı ifade edildi. Bunun Ceyda Yüksel'in cama yumruk atma ihtimalini güçlendirdiği öğrenildi.

20 Ağustos gecesi İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 5218. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana gelen olayda, evden cam kırılma seslerinin gelmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri Ceyda Yüksel'in (21) cansız bedeni ile karşılaştı. Talihsiz kadının vücudunda cam kesikleri olduğu belirlenirken olayla ilgili evin sahibi Serkan Dindar (38) ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Dindar'ın emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Ceyda Yüksel ile olaydan 2 gün önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığını anlatan Serkan Dindar, "Kendisi, İzmir dışında olduğunu ve 1-2 içerisinde İzmir'e geleceğini ancak kalacak yeri olmadığını söyledi. 'Buyrun gelin. Bende kalabilirsiniz' dedim. Kendisi bana cep telefonu numarasını verdi. Kendisine cep telefonumdan evimin konumunu attım. Otostopla Samsun'dan İzmir'e geleceğini söyledi. 19 Ağustos gecesi 01.00 sıralarında evime geldi. Alkol almıştım ama kendimdeydim. Köpeği ve sırt çantası vardı. Evimin bahçesinde biraz oturduk. Daha sonra kendisini uygun bir odada misafir ettim. Ertesi gün öğle saatlerinde mangal yakıp alkol almaya başladık. Bana, daha önce evlenip boşandığını ve babası ile maddi sorunlar yaşadığını söyledi" dedi.

Olay günü saat 20.00 civarında Alsancak semtindeki bir bara gidip alkol aldıklarını söyleyen Serkan Dindar, gece yarısına doğru ticari taksi ile evine döndüklerini ifade ederek, "Kendisine herhangi bir şiddet uygulamadım. Tartıştık ama çok alkollü olduğumuz için tartışmanın içeriğini hatırlamıyorum. Eve geldiğimizde Ceyda evin kapısını sert bir şekilde kapattı. Sonra kapının cam bölümüne yumruk attı. Cama vurduktan sonra yanına gittiğimde sağ kolunu tuttuğunu gördüm. Bahçeye çıkıp 112'yi aradım. Tekrar yanına geldiğimde yerde yatıyordu. Çok kan kaybetmişti. 112'yi bir daha aradım. Daha sonra da polisi arayıp 'arkadaşım intihar etti' diye ihbarda bulundum. Ceyda'ya hiçbir şekilde fiziksel temasta veya şiddette bulunmadım. Bana sinirlendiği için kapı camını kırmış olabilir" diyerek olayda herhangi bir suçunun olmadığını ifade etti.

Evde kavga olmamış, kesikler tek bir noktada toplanmış

Öte yandan, olay yeri inceleme raporunda, evde kavga edildiğine ilişkin bir dağınıklık bulunmadığı, masanın üzerinde şişeleri devrilmediği yer alırken, öle muayene tutanağında ise Ceyda Yüksel'in vücudunda cam kesişi haricinde bir darp cebir izinin bulunmadığı ve cam kesiklerinin vücudun tek bir bölgesinde toplandığı ifade edildi. Raporlara göre Ceyda Yüksel'in cama yumruk atma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, talihsiz kızın babası da kızının psikolojik ilaçlar kullandığını ancak intihara meyilli olmadığını ifade ederek sanıktan şikayetçi oldu. - İZMİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
AHMET: cumhuriyetimizin kazançları bunlar. Türk kadını alkol içecek ve her gün bir adamın yanında yatacak. bunları osmanlı kadını bilmezdi. gerici osmanlı kadınını cumhuriyet ilerici bir hale getirdi ve işte cesetlerini böyle çöplükler içinden topluyorlar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi Dünya
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı Medya
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Magazin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Ekonomi
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor
Divan Kurulu Başkanı Tuncel, Beşiktaş'ın borcunun 3,3 milyar lira olduğunu duyurdu
Divan Kurulu Başkanı Tuncel, Beşiktaş'ın borcunun 3,3 milyar lira olduğunu duyurdu
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
Trafikte dehşet anları kamerada! 'Polisim' diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Cem Yılmaz Ozan Güven
Spor Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Son dakika! Ceyda Yüksel'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 12:42:30. #1.14#
title