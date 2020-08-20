Son Dakika | Ceyda ölü bulundu, vücudunda çok sayıda cam kesiği tespit edildi (3) Son dakika gündem haberine göre TUTUKLANDI İzmir'in Bornova ilçesinde, sosyal medyada tanıştığı ve evinde vücudunda çok sayıda kesikle cansız bedeni bulunan Ceyda Yüksel'in (21) ölümü ile ilgili gözaltına alınan Serkan Dindar (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI İzmir'in Bornova ilçesinde, sosyal medyada tanıştığı ve evinde vücudunda çok sayıda kesikle cansız bedeni bulunan Ceyda Yüksel'in (21) ölümü ile ilgili gözaltına alınan Serkan Dindar (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: DHA