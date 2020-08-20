Son Dakika | Ceyda ölü bulundu, vücudunda çok sayıda cam kesiği tespit edildi (3)
Son dakika gündem haberine göre TUTUKLANDI İzmir'in Bornova ilçesinde, sosyal medyada tanıştığı ve evinde vücudunda çok sayıda kesikle cansız bedeni bulunan Ceyda Yüksel'in (21) ölümü ile ilgili gözaltına alınan Serkan Dindar (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
20.08.2020 21:42 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:54
TUTUKLANDI
İzmir'in Bornova ilçesinde, sosyal medyada tanıştığı ve evinde vücudunda çok sayıda kesikle cansız bedeni bulunan Ceyda Yüksel'in (21) ölümü ile ilgili gözaltına alınan Serkan Dindar (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA