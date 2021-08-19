Son dakika: Çevreciler Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti
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Son dakika: Çevreciler Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti

Son dakika: Çevreciler Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Çevreciler, Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman hükümetinin iklim ve çevre politikasını protesto etti.

Çevreciler, Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman hükümetinin iklim ve çevre politikasını protesto etti.

"Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)" isimli çevreci oluşumunun Almanya'daki üyeleri, hükümetin iklim politikalarını protesto etmek üzere şehir merkezindeki Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı binasına giden yolları araç trafiğine kapattı.

Göstericiler üzerinde "İklime öncelik", "Dünyamızı koruyun", "Tek gezegen, tek şans" ve "İklimin korunması şimdi" yazan pankart ve dövizler taşıdı.

Bazı göstericilerin ellerini yapışkanla yere yapıştırarak, protestoya katılması dikkati çekti.

Polisin işgal eylemini sonlandırma çağrılarına karşın bir grup gösterici oturma eylemini sürdürdü. Polis, oturma eylemini sürdüren göstericileri kimlik tespitinde bulunmak üzere geçici olarak gözaltına aldı.

Protestocular, Alman hükümetinden geleceğe yönelik kapsamlı bir iklim planı hazırlanmasını isteyerek, ülkedeki kaynakların çevreye dost olarak kullanılmasını talep etti.

Soyadını vermek istemeyen eylemcilerden Florian, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün insanlığın yaşam tarzının hayat için gerekli olan kaynakları yok ettiğini söyledi.

Bu yıl Akdeniz bölgesinde ve Kuzey Amerika'da çıkan orman yangınlarını ve Almanya'daki sel felaketini hatırlatan Florian, "Her şey bugün hayal ettiğimizden daha kötüye gidiyor. Bu oldukça korkunç." dedi.

Göstericilerden Sarah da insanlığın iklimi koruma konusunda bazı şeyleri halen değiştirilebileceğini vurguladı.

Sarah, "İklim konusunda artık çok geç olmadan harekete geçmeliyiz. Gezegenimizi birlik olursak kurtarabiliriz. Örneğin, Avrupalılar, güney yarımküredeki insanları sömürmeye halen devam ederken gezegeni kurtaramayız. Hepimizin, bütün ülkelerin bir araya gelmesi lazım. Beraber mücadele etmeliyiz. Birbirimizle kavga etmeyi, dünyanın diğer kısmını ve diğer insanları sömürmeyi bırakmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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