Son dakika! Çevre yolunda facianın eşiğinden dönüldü
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Son dakika! Çevre yolunda facianın eşiğinden dönüldü

30.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:10
Son dakika! Çevre yolunda facianın eşiğinden dönüldü

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de, seyir halinde iken iki kamyonun arasında kontrolünü kaybederek kaza yapan motosikletdeki gençlerin kurtulma anı araç kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de, seyir halinde iken iki kamyonun arasında kontrolünü kaybederek kaza yapan motosikletdeki gençlerin kurtulma anı araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz günlerde Eskişehir çevre yolu Bursa istikametinde yaşandı. Kameraya yansıyan görüntülerde, çevre yolu üzerinde orta şeritte ilerleyen ve üzerinde iki gencin bulunduğu motosiklet, orta ve sağ şeritte ilerleyen iki kamyonun arasında kalarak kaza yaptı. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, arkadaşı ise kolundaki hafif yaralandı ve ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın etkisiyle yola savrulan gençlerin kamyonların veya başka bir aracın altında kalmaması, olası bir facianın yaşanmamasına neden oldu. Kaza anı çevrede bulunan başka bir aracın kamerasına yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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