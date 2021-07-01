Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sağlıklı hayat ve temiz çevre için "100 Milyon Adım 100 Bisiklet" projesi

Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, sağlıklı hayat ve temiz çevre için "100 Milyon Adım 100 Bisiklet" projesi başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, sağlıklı hayat ve temiz çevre için "100 Milyon Adım 100 Bisiklet" projesi başlatıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Kovid-19 ile oluşan yeni normallerle daha az aktivite yapan, daha durağan yaşayan bireyler haline gelindiği belirtilerek bunu değiştirmek, toplumca sağlığa dikkat etmek, motive olmak ve psikolojik açıdan yenilenmek için herkes 20 Temmuz'a kadar 10 bin adım atmaya davet edildi.

Bu kapsamda, "Birlikte 100 Milyon Adım Atıyoruz" sloganıyla başlatılan projeye katılmak için 10 bin adım atan kişilerin, bunu kanıtlayacak sağlık uygulamalarından alacakları ekran görüntüsü "http://100milyonadim.com" sayfasına yüklemeleri ve "#100MilyonAdım" etiketiyle paylaşmaları gerekiyor.

7'den 77'ye engel teşkil edecek sağlık sorunları olmayan herkesin katılabileceği proje kapsamında, şartları yerine getirenler arasından 100 kişiye bisiklet verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş