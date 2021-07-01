Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sağlıklı hayat ve temiz çevre için "100 Milyon Adım 100 Bisiklet" projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sağlıklı hayat ve temiz çevre için "100 Milyon Adım 100 Bisiklet" projesi

Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sağlıklı hayat ve temiz çevre için '100 Milyon Adım 100 Bisiklet' projesi
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, sağlıklı hayat ve temiz çevre için "100 Milyon Adım 100 Bisiklet" projesi başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, sağlıklı hayat ve temiz çevre için "100 Milyon Adım 100 Bisiklet" projesi başlatıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Kovid-19 ile oluşan yeni normallerle daha az aktivite yapan, daha durağan yaşayan bireyler haline gelindiği belirtilerek bunu değiştirmek, toplumca sağlığa dikkat etmek, motive olmak ve psikolojik açıdan yenilenmek için herkes 20 Temmuz'a kadar 10 bin adım atmaya davet edildi.

Bu kapsamda, "Birlikte 100 Milyon Adım Atıyoruz" sloganıyla başlatılan projeye katılmak için 10 bin adım atan kişilerin, bunu kanıtlayacak sağlık uygulamalarından alacakları ekran görüntüsü "http://100milyonadim.com" sayfasına yüklemeleri ve "#100MilyonAdım" etiketiyle paylaşmaları gerekiyor.

7'den 77'ye engel teşkil edecek sağlık sorunları olmayan herkesin katılabileceği proje kapsamında, şartları yerine getirenler arasından 100 kişiye bisiklet verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

Boşanma aşamasındaki eşi ve onun ilişki yaşadığı öne sürülen kişiyi vurdu! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
Boşanma aşamasındaki eşi ve onun ilişki yaşadığı öne sürülen kişiyi vurdu! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI
MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI
2 kardeşin istismarı davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabında bazı belgeler yayınlandı
2 kardeşin istismarı davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabında bazı belgeler yayınlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hande Erçel Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sağlıklı hayat ve temiz çevre için "100 Milyon Adım 100 Bisiklet" projesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.07.2021 11:49:38. #1.13#

title