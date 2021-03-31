Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "yıkım yönetmeliği" hazırlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "yıkım yönetmeliği" hazırlayacak

Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'yıkım yönetmeliği' hazırlayacak

Son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkım yapacak müteahhitlerin teknik kabiliyet ve kapasitesine göre sınıflandırılmasını, yıkım sertifikası sahibi olmasını, hatalı yıkım yapan müteahhitlere cezai işlem uygulanmasını içeren yıkım yönetmeliği üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkım yapacak müteahhitlerin teknik kabiliyet ve kapasitesine göre sınıflandırılmasını, yıkım sertifikası sahibi olmasını, hatalı yıkım yapan müteahhitlere cezai işlem uygulanmasını içeren yıkım yönetmeliği üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı esnasında yanındaki binaya zarar vermesi sonucu evleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve mağduriyet yaşanmaması için tedbirlerin alındığını belirten Kurum, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle yıkım çalışmalarının hız kazandığı bu süreçte, yıkım esnasında hiçbir binanın zarar görmemesi için bakanlık olarak bir yıkım yönetmeliği hazırlamak üzere çalışmalarımızı başlattık." ifadelerini kullandı.

Yönetmelikle yıkım öncesi ve yıkım esnasında uyulacak kurallar ile yıkım planı, ruhsatı aranacak yapılar için plan içeriği, tedbirlerin belirleneceğini aktaran Kurum, yıkım çalışmalarının kontrollü, planlı yapılacağını belirtti.

Yıkım sonrası ortaya çıkan atıklar ekonomiye kazandırılacak

Kurum yönetmeliğin içeriğine ilişkin şunları paylaştı:

"Yıkım yapacak müteahhitler teknik kabiliyet ve kapasitesine göre sınıflandırılacak, bu sınıflandırma kapsamında yıkım yapabilecek ve yıkım sertifikası sahibi olacak. Hatalı yıkım yapan müteahhitlere ise cezai işlem uygulanacak.

Yıkım sonrası ortaya çıkan tüm atıklar geri dönüşümde kullanılarak ekonomimize kazandırılacak. Yıkım esnasındaki riskler ve çevreye zararlar en aza indirilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan İhsan Yavuz Ali İhsan Su Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Birkan Sokullu Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut İsmail Kartal Abdullah Avcı Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "yıkım yönetmeliği" hazırlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 00:01:11. #1.15#
title