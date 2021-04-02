Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir ilk
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir ilk

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir ilk

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Daha önce TSE Güvenli Hizmet Belgesi alan Bakanlığımız, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan ilk kamu kurumu oldu" dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Daha önce TSE Güvenli Hizmet Belgesi alan Bakanlığımız, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan ilk kamu kurumu oldu" dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan ilk kamu kurumu olduğunu ifade etti. Bakan Kurum'un Twitter hesabından yaptığı söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Korona tedbirlerimiz dolayısıyla daha önce TSE Güvenli Hizmet Belgesi alan Bakanlığımız, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan ilk kamu kurumu oldu. Sertifikamızı takdim eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a teşekkür ediyorum."

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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