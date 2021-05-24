Mekânsal Planlama Genel Müdürü Kayapınar'dan hakkındaki iddialara yanıt
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mekânsal Planlama Genel Müdürü Kayapınar'dan hakkındaki iddialara yanıt

Mekânsal Planlama Genel Müdürü Kayapınar'dan hakkındaki iddialara yanıt
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, hakkındaki FETÖ iddiasının asılsız olduğunu belirterek, "Bu iftiralarla ilgili olarak her türlü yasal yola başvuracağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, hakkındaki FETÖ iddiasının asılsız olduğunu belirterek, "Bu iftiralarla ilgili olarak her türlü yasal yola başvuracağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, hakkındaki iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kayapınar açıklamasında, "23 Mayıs 2021 tarihinde sosyal medya mecralarında yayınlanan bir videoda hakkımda asılsız ve mesnetsiz iddialar yer almıştır. Söz konusu videoda şahsımla ilgili kullanılan ifadelerin tamamı gerçek dışıdır. Ben 30 yıldır devletine, milletine her kademede hizmet etmiş bir devlet memuruyum. Memuriyet hayatımda Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri ve 2014 yılından itibaren de Mekansal Planlama Genel Müdürü olarak onurla, şerefle devletimize, milletimize hizmet etmekteyim. Tüm bu görevlerim esnasında hukuka ve mevzuata aykırı hiçbir işlem yapmadım. Nitekim hakkımda bugüne kadar açılmış tek bir disiplin soruşturması olmamıştır. 2019 yılında şahsıma yönelik yapılan ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli tahkikat başlatmış ve neticesinde 8 Eylül 2020 tarih ve 2020/3574 sayılı 'Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar' vermiştir. Ayrıca Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli idari inceleme ve araştırma yapılmış, 16 Ekim 2020 tarih ve 50 sayılı Kurul Kararı ile 'FETÖ/PDY kapsamında yapılacak bir işlemin bulunmadığına' karar verilmiştir. Şahsıma isnat edilen FETÖ iddiasının asılsız olduğu gerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen bu kararlarla açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Bütün bu gerçekler ortada iken ismimin FETÖ terör örgütüyle anılmasını asla kabul etmiyor, şiddetle reddediyorum. Bu iftiralarla ilgili olarak her türlü yasal yola başvuracağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek tweet'i: Çağırırsan çöllere gelirim
Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek tweet'i: Çağırırsan çöllere gelirim
İzmir Barosu, Sedat Peker videolarıyla ilgili harekete geçti! 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu
İzmir Barosu, Sedat Peker videolarıyla ilgili harekete geçti! 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Arda Turan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mekânsal Planlama Genel Müdürü Kayapınar'dan hakkındaki iddialara yanıt - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 20:03:10. #1.13#

title