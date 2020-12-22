Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "İzmir'de hiçbir şekilde aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değildir"
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Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "İzmir'de hiçbir şekilde aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değildir"

22.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:17
Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:

Son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, İzmir depremi sonrası inşa edilecek konutlar için belirlenen alanın aktif fay hattı üzerinde yer aldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, İzmir depremi sonrası inşa edilecek konutlar için belirlenen alanın aktif fay hattı üzerinde yer aldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, İzmir depremi sonrası inşa edilecek konutlar ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depremi sonrası inşa edilecek deprem konutları için belirlenen alanın aktif fay hattı üzerinde yer aldığına ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir'de deprem sonrası başlatılan rezerv konut alanı tespit çalışmaları kapsamında Bayraklı ilçesi sınırları içerisindeki 3 milyon 800 bin metrekarelik alanda, Bakanlığımızın teknik ekipleri ve bilim insanları tarafından jeolojik, jeoteknik, jeofizik çalışmalar ve MTA diri fay haritasında belirtilen faylara yönelik paleosismoloji çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alanda sondaj çalışması ve sismik araştırma sonucu elde edilen verilerin laboratuvar ortamında analizleri yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Deprem konutlarının yapılacağı alanın tespiti İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyeleriyle yapılan istişareler neticesinde gerçekleştirilmektedir. İzmir'de hiçbir şekilde aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değildir. Tüm projelerimizde olduğu gibi Bayraklı'daki çalışmalarımızda da bilimsel temeller doğrultusunda ve ilgili kurumlarla istişare edilerek hareket edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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