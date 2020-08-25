Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Dere güzergahı üzerindeki yapılardan... Son dakika gündem haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Dere güzergahı üzerindeki yapılardan bugün vatandaşlarımız taşınma sürecini başlattılar, taşınmaların bitmesine müteakip de oradaki yıkımları gerçekleştireceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Dere güzergahı üzerindeki yapılardan bugün vatandaşlarımız taşınma sürecini başlattılar, taşınmaların bitmesine müteakip de oradaki yıkımları gerçekleştireceğiz." Kaynak: AA