Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Dere güzergahı üzerindeki yapılardan...
Son dakika gündem haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Dere güzergahı üzerindeki yapılardan bugün vatandaşlarımız taşınma sürecini başlattılar, taşınmaların bitmesine müteakip de oradaki yıkımları gerçekleştireceğiz.
25.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:16
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Dere güzergahı üzerindeki yapılardan bugün vatandaşlarımız taşınma sürecini başlattılar, taşınmaların bitmesine müteakip de oradaki yıkımları gerçekleştireceğiz."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA