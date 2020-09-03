Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, selden etkilenen Çaldağ köyünde inceleme yaptı Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selden etkilenen merkeze bağlı Çaldağ köyünde incelemelerini sürdürdü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selden etkilenen merkeze bağlı Çaldağ köyünde incelemelerini sürdürdü. Kurum, Çaldağ köyünde sel sularına kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün'ün yakınlarıyla görüştü, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin AFAD yetkililerinden bilgi aldı. Selde hasar gören ve riskli olduğu belirlenen yapıları da inceleyen Kurum, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Kurum, köy meydanında bir araya geldiği vatandaşlara, yıkımı gerçekleştirilecek binalar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Taşınma ve kira yardımlarının yapıldığını anımsatan Kurum, kimsenin mağdur edilmeyeceğini, el birliği içerisinde sürecin yürütüleceğini söyledi. Kaynak: AA