Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir depremi) Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler."
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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir depremi) Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler."

06.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:30
Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir depremi) Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: " (İzmir depremi) Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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