Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir depremi) Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler."
06.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:30
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir depremi) Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: " (İzmir depremi) Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten