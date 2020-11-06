Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir depremi) Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler."

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir depremi) Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler.