Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da heyelanların yaşandığı bölgeleri havadan inceledi Gelen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da heyelanların yaşandığı bölgeleri havadan inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da heyelanların yaşandığı bölgeleri havadan inceledi. Ordu-Giresun Havalimanı'ndan helikopterle Doğankent'e hareket eden Bakan Kurum, Giresun üzerinde havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Sel sularının Karadeniz'e karıştığı alanda çamur nedeniyle denizin renginin değiştiği görüldü. Bakan Kurum'un, Giresun'da selin zarar verdiği Doğankent ardından da Dereli'ye geçerek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyeceği öğrenildi. Kaynak: AA