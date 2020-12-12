Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Dün Düzce'de, Kocaeli'de, Van'da ve Bingöl'de; bugün de Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremlerden sonra nasıl...

Son dakika haberler: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Dün Düzce'de, Kocaeli'de, Van'da ve Bingöl'de; bugün de Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremlerden sonra nasıl bir, beraber olduysak depreme hazırlık noktasında da bir ve beraber olmak zorundayız"