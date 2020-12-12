Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Dün Düzce'de, Kocaeli'de, Van'da ve Bingöl'de; bugün de Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremlerden sonra nasıl...
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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Dün Düzce'de, Kocaeli'de, Van'da ve Bingöl'de; bugün de Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremlerden sonra nasıl...

12.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:36
Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Son dakika haberler: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Dün Düzce'de, Kocaeli'de, Van'da ve Bingöl'de; bugün de Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremlerden sonra nasıl bir, beraber olduysak depreme hazırlık noktasında da bir ve beraber olmak zorundayız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Dün Düzce'de, Kocaeli'de, Van'da ve Bingöl'de; bugün de Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremlerden sonra nasıl bir, beraber olduysak depreme hazırlık noktasında da bir ve beraber olmak zorundayız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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Şu an buradasınız: Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Dün Düzce'de, Kocaeli'de, Van'da ve Bingöl'de; bugün de Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremlerden sonra nasıl... - Bingöl
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