Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı."

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı.