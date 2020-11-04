Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı."
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Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı."

04.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:03
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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