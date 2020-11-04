Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı."
04.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:03
Edinilen son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal