Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Beypazarı ve Ayaş ilçelerini ziyaret etti
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Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Beypazarı ve Ayaş ilçelerini ziyaret etti

09.02.2021 22:25 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:28
Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Beypazarı ve Ayaş ilçelerini ziyaret etti

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beypazarı ve Ayaş ilçelerini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beypazarı ve Ayaş ilçelerini ziyaret etti.

Nallıhan'ın ardından Beypazarı'na gelen Kurum, burada belediyeyi ziyaret ederek, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve ilçedeki diğer yetkililerle görüştü.

Daha sonra Ayaş'a geçen Kurum'u Belediye Başkanı Burhan Demirbaş karşıladı.

Bakan Kurum, Demirbaş ve diğer yetkililerle görüşerek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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